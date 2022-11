EELVAADE | Viimati lõi Walesile MMil värava Pele! Kas USA teeb ajalugu?

„Oleme tänulikud, et oleme siiamaani jõudnud. Aga siis vaatad sa alagruppi ja hakkad vaatad meeskondi eraldiseisvalt,“ nentis ta. „See ei ole teiste koondiste pisendamine, aga me peame alagruppi mängima meeletu enesekindlusega, et saame siit edeneda – ja nii ka teeme.“

Koondiste suurimad staarid on turniiri eel koduklubides olnud hädas mänguaja leidmisega. Christian Pulisic olla närvis, et ta on jäänud Chelseas kõrvalosatäitjaks ja soovivat jaanuaris klubist lahkuda. Gareth Bale teadis juba Los Angelesse minnes, et tema karjäär on lõppemas ning ees ootab viimane suurturniir – ta lubas möödunud nädalal, et tema füüsiline vorm lubab tal rügada kõigis kolmes alagrupikohtumises 90 minutit!