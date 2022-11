M-Spordi pealik: peame Tänakuga läbirääkimisi

Kui Hyundai ja Toyota avaldasid uue hooaja koosseisud eelmisel nädalal, siis Malcolm Wilsonile kuuluv M-Sport pole seda teinud. Kuid kindel on see, et nad teevad muudatusi: hiljuti teatasid nad meeskonna esisõitja Craig Breeni vallandamisest – teadupoolest liitus iirlane seejärel Hyundaiga.

Millener ütles, et hetkel tal veel tiimi kohta uudiseid pole. „Meil on aega. Stardinimekiri Monte Carlo ralliks pannakse lukku 16. detsembril. See annab meile ühe kuu, et asjad paika saada. Olen kindel, et saame uudistest teatada juba varem. See kõlab nagu klišeee, aga ütlen siiralt, et arutame järgmise aasta üle kõigiga. Variante on jätkuvalt väga palju. Loomulikult räägime Gus [Greensmithiga] ning Pierre-Louis [Loubet'ga]. Mõlemad tegid 2022. aastal eduka hooaja ning on huvitatud meiega koostöö jätkamisest,“ selgitas ta.