OTSEBLOGI | Holland alustas võidukalt, päeva viimases mängus kohtuvad USA ja Wales

Kell 21 mängivad omavahel USA ja Wales. Varem on nad kohtunud kahel korral sõpruskohtumistes: 2003. aastal said 2 : 0 võidu ameeriklased, tunamullu tehti Swanseas väravateta viik. Oodata on pigem tasavägist mängu, kerge soosikukoorem on USA kanda.