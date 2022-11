OTSEBLOGI | Inglismaa läheb MMil vastamisi Iraaniga

Superstaaridest kubisev Inglismaa on kindel favoriit. Eelmisel MMil Venemaal jõudsid nad peatreener Gareth Southgate'i käe all poolfinaali, tänavune koosseis võrreldes toonasega on vaata et isegi tugevam. Hetkel FIFA edetabelis 21. kohta hoidva Iraaniga pole nad ajaloo jooksul kunagi kohtunud. Lisaks neile kuuluvad B-alagruppi USA ning Wales.