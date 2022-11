Korvpalliliit pikendas Toijalaga lepingut

„Eesti Korvpalliliidu juhatus on otsustanud Jukka Toijalaga lepingut pikendada järgmise tsükli lõpuni ehk kuni 2026. aasta veebruarini. Jukka on seni täitnud kõik talle püstitatud eesmärgid, millest peamiseks oli meeste rahvuskoondise jõudmine 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Töö, mida Jukka on oma meeskonnaga teinud nii Korvpallikodu raames kui ka väljaspool koondist on Eesti korvpallile väga väärtuslik. Lisaks peatreeneri ametile aitab ta igapäevaselt kaasa noortekoondiste, Audentese Spordigümnaasiumi kui ka koolitussüsteemi programmide arendamisel,“ rääkis Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

2019. aasta oktoobris rahvuskoondise peatreeneri ametisse asunud 50aastase Toijala sõnul võib möödunud kolme aastase perioodiga rahule jääda, sest täideti nii koondisele kui ka teised olulised püstitatud eesmärgid.

„Üheks eesmärgiks oli luua mängijatele Korvpallikodu, millega ma usun, et oleme väga hästi hakkama saanud. Oleme loonud olukorra, kus meie saame mängijaid aidata ning nemad omakorda tunnevad, et me oleme nende jaoks 365 päeva aastas olemas,“ võttis kokku eelneva perioodi Toijala ning lisas: „Koondisena oli meie eesmärk jõuda EM-finaalturniirile ning sinna me jõudsime. Kui aus olla, siis meil oli võimalus alagrupist edasi pääseda ning see jääb natukene kripeldama. Aga teisalt see, mis Milanos toimus ning kui palju mängijad pingutasid suvisel perioodil, siis ma usun, et me andsime kõik endast maksimumi ning saame oma tegutsemisega rahule jääda.“