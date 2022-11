EELVAADE | Messi ihkab präänikut, saudid loodavad pakkuda sidrunit

Miljonid fännid üle maailma, ka need, kes tavaliselt Argentiinat ei toeta, hoiavad sel turniiril Lõuna-Ameerika koondisele pöialt. Süüdi on selles mõistagi oma viimast MMi pidav Lionel Messi, kes on piisavalt heas vormis, et reaalselt vedada oma meeskond taas medalimängudele. Tervisega on tal seis veidi keerulisem – laupäeval treenis Messi ülejäänud koondisest eraldi –, kuid ta peaks teisipäevaseks madinaks rivis olema.

„Teame Saudi Araabiat hästi. Nad on väga hea võistkond, tehniliselt tugev võistkond väledate mängijatega. Nad teevad meie elu keeruliseks,“ usub Argentiina peatreener Lionel Scaloni. „Me ei tunne mingit survet, sest lõpuks on see lihtsalt jalgpall ja me mängime MMil. Me teadvustame endale, mida jalgpall Argentiinas tähendab, aga see on ikkagi sport ja seepärast peame väljakule astuma ja lihtsalt enda asju ajama.“