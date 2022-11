EELVAADE | Tuneesia, värise! Taani on alati MMil hästi alustanud

Jutt on siis matšist Taani-Soome, kus Christian Eriksen väljakul kokku varises ning telekaamerad näitasid võikas otsepildis, kuidas kolleegid ja arstid tema elu päästma hakkasid. Neile stseenidele mõeldes on praegugi kõhusopis õõnes tunne ja selles kontekstis näib suisa hämmastav, kui kiiresti on poolkaitsja suurele areenile tagasi jõudnud.

Kuna Itaalia vutireeglid ei luba südamestimulaatoriga mängimist, leidis Eriksen endale uue mängupaiga Inglismaal ja kerkis kärmelt vormi. Ta naasis Taani koondisesse märtsis ja lõi kaks minutit hiljem juba värava. Polnud küsimustki, kas ta MMiks rivistusse mahub.

Koondise peatreener Kasper Hjulmand teab, et kapteni ja staari dramaatilise loo tõttu on maailmas taanlaste vastu väga palju sooje tundeid. Sellest aga ei piisa. „Ma arvan, et meie seis on hea, aga sa ei saa minna mängima vaid emotsiooni pealt. Peame leidma väljakul ka kvaliteedi,“ ütles Hjulmand. „Ma arvan, et kvaliteet on meie jalgpallis olemas ja oleme valmis.“

Tema ametivenna Jalel Kadri jaoks on mängus enda treenerikarjäär – mingid südikad kaotused teda ei rahuta. „Kui me ei jõua 2022 MMil sõelmängudele, siis ma lahkun. Mul on leping, mis põhineb tulemustel, ja alagrupi järel välja jääme, siis see oleks mulle läbikukkumine.

Lõhkame mängu eel statistikapommi!

Taani on MMil kuuendat korda – viiest senisest avamängust on võidetud suisa neli.

Teel MMile võideti esimesed üheksa mängu, neist kaheksa endale väravat sisse lubamata (ise löödi 16), mis oli valiksarja rekord. Otsa võideti ka rahvuste liiga alagrupp.