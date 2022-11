Kriisa, Veesaar ja Arizona said lõpuks pureda korraliku pähkli. Õnnestus!

Henri Veesaar panustas võitu 10 minutiga ja midagi erilist statistikasse kirja ei saanud – üks pallikaotus, üks viga ja üks mööda läinud kaugvise. Kolmest pingil olnud ääremängijast oli Veesaare päev kõige aktiivsem – teised said kirja vaid ühe minuti – kuid tundub, et Arizona peatreener Tommy Lloyd eelistab praegu anda pikkadest ohtralt mänguaega oma algviisiku meestele, sest nii Azuolas Tubelis kui Oumar Ballo mängisid selleski matšis mõlemad üle 30 minuti – Veesaare roll on siis esimese valikuna neile hingetõmbeaega anda.