OTSEBLOGI | Argentiina langes. Kas Taani suudab sama saatust vältida?

Al Dawsari on selle teise tabamuse autoriks – karistusala joonelt ja mitte kõige lihtsama nurga alt, aga keerutab palli tagumisse posti. Argentiina tuli riietusruumist välja veendununa, et see mäng tuleb ära, aga nüüd on nad 10 minutiga jäänud eduseisust taha. Milline pööre!