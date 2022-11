MMi rohkete lisaminutite saladus: mida rohkem väravaid lüüakse, seda pikemaks mäng läheb!

Tavalise vutisõbra jaoks on kõige märgatavamaks erinevuseks võrreldes varasemate turniiridega erakordselt suur lisaminutite arv. See tähendab seda, kuid muidu on tavaline taks olnud ikka kolm-neli või ütleme viis lisaminutit, siis nüüd jagavad kohtunikud ekstraminuteid kapa ja kibuga. Mis tähendab omakorda, et matšid koos vaheajaga ei taha enam ära mahtuda tavapärase maksimaalselt kahe tunni sisse, see aga lööb sassi ka telekavad. Või siis jääb Eesti jalgpallisõber ilma ERRi jalgpallistuudio analüüsist.