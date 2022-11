EELVAADE | Kas Austraalia kasutab prantslaste vastu ära koduväljakueelise?

Paul Pogba, N’Golo Kante, Christopher Nkunku ja Karim Benzema – esimesed kaks olid võtmetähtsusega 2018 tiitlivõidus ning viimased hirmsas hoos väravakütid, kellest oleks olnud abi tänavu. Aga neid ei ole – katki. Prantsusmaa koondis on üks enim vigastuste käes kannatavaid meeskondi Kataris. Samas on Gallia kukkedel kasutada ka erakordselt pikk pink.

Väravate löömise töö jääb peamiselt mõistagi neli aastat tagasi parima noormängija tiitli haaranud Kylian Mbappe ülesandeks, keda assisteerib näiteks Madridi Atletico talisan Antoine Griezmann. Ära ei tasu unustada ka Oliver Giroud, sest vanameister on vaid kahe värava kaugusel Thierry Henry 51 koondisevärava rekordist.

„Muidugi on mul see siht, väike boonus minu peas, millest jagu saada, aga peamine eesmärk meeskonnana on minna siin turniiril nii kaugele kui suudame,“ ütles Giroud eelmisel nädalal pressikonverentsil.