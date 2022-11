Messi pärast šokk-kaotust: peame olema ühtsemad kui kunagi varem

Kataris toimuvale MMile olid argentiinlased tulnud rekordilise 36mängulise võiduseeria pealt. Avapoolaja järel tundus, et see seeria saab jätku, sest Messi viis nad üheksandal minutil penaltist 1 : 0 juhtima ning kõik oli nende kontrolli all. Teise poolaja alguses vastas FIFA edetabelis 51. kohta hoidev Saudi-Araabia aga kahe väravaga ning sai lõpuks hakkama tõelise suurüllatusega.

Mullu Copa America võitnud Argentinal tuleb nüüd järgmises voorus alistada Mehhiko, muidu ähvardaks neid väljalangemine juba alagrupiturniiri järel. „See on hetk, mil peame olema ühtsemad kui kunagi varem. Me ei oodanud seda, aga see sõltub meist. Teadsime, kuidas nad mängivad. Kiirustasime ega tundnud hetkekski end mugavalt. Teadsime, et nad hoiavad oma liini hästi,“ vahendas 35aastase Messi sõnu Eurosport.

Argentina peatreener Lionel Scaloni oli hoolealuste esituses pettunud, kuid ta rõhutas, et oluline on see mäng võimalikult kiiresti ära unustada. „Meil ei jää muud üle kui edasi liikuda. Meil pole vaja teha põhjalikumat analüüsi. Täna on kurb päev, kuid tuleb pea püsti hoida ning edasi liikuda. Teadsime, kuidas Saudi-Araabia mängib. Valmistusime mänguks, teades, et nad panustavad tugevale kaitsetööle. Suluseisude puhul oli küsimus millimeetrites. Esimene poolaeg kuulus täielikult meile, aga üks värav võib muuta kõike. Analüüsime nende väravaid rahulikumalt. Nende tabamused tulid 48. ja 51. minutil. Enamik meie mängijatest on terved. Enne mängu tegid nad meist [turniiri] favoriidid, kuid MMil võib selliseid asju juhtuda. Peame töötama nende asjade kallal, mis ei läinud hästi. Meil on kaks mängu veel ees ning kavatseme võidelda. Me ei alustanud turniiri hästi, aga selline on jalgpall,“ lausus Scaloni.