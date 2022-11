AMETLIK: Ronaldo lahkub Unitedist

37aastane portugallane, kes tegi oma tööandja hiljuti avaldatud intervjuus Piers Morganile täiesti maatasa, oli tahtnud klubi vahetada juba sel suvel, kuid see ei õnnestunud. Peatreener Erik ten Hagi käe all pingipoisi rolli langenud Ronaldo on sel hooajal näidanud korduvalt üles rahulolematust. Tema leping kehtis järgmise aasta suveni.

„Klubi tänab [Ronaldot] tohutu panuse eest Old Traffordil – ta lõi 346 mänguga 145 väravat. Soovime talle ja ta perekonnale tulevikuks parimat. Kõik Manchester Unitedis on jätkuvalt keskendunud edusammudele Erik ten Hagi käe all ning koostööle, et olla väljakul edukad,“ seisab Unitedi kodulehel.