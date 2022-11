M-Spordi boss: Tänak on üks variantidest, aga rahaliselt oleks see väga keeruline

Sellegipoolest annavad nad endast selleks parima. „Selge, et Ott on pärast Hyundaist lahkumist üks variantidest, aga see oleks endiselt meile rahaliselt väga keeruline. Maailmameistrid tulevad hinnalipikutega. Teeme endast olenevalt kõik, et saada temaga koostööd teha, aga see on keerukas,“ selgitas Millener portaalile Autosport.

M-Sport tunneb huvi ka üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi vastu, kes sõitis nende eest tänavu neljal rallil, millest võitis esimese, Monte Carlo etapi. „Seb on [koostööst] väga huvitatud, aga ta tuleb samuti hinnalipikuga. See, et ta sõitis meie eest sel aastal neljal rallil, oli fantastiline. Kahju ainult, et saime neist vaid ühel tulemuse kirja. Oleks tore, kui saaksime kuidagi temaga veel etappidel osaleda. Red Bull tahab meid jätkuvalt toetada ning neil on võimekus Sebi suguste sõitjate meeskonda meelitamiseks, kuid selle juhtumiseks peab väga palju asju kokku langema,“ lausus Millener.

Kui Toyota ja Hyundai avalikustasid oma koosseisud eelmisel nädalal, siis M-Sport pole veel meeskonda paika saanud. Küsimärgi all on veel ka see, mitme autoga nad järgmisel hooajal MM-sarjas kaasa löövad. Tänavu panid nad igal etapil välja vähemalt kaks masinat, aga osadel rallidel oli stardis ka viis autot.

„Selle üle käib veel arutelu. Mõtleme, mis on õige arv. Tahame end alati proovile panna, aga siis võib tekkida ka läbipõlemine. Tänavune hooaeg oli päris kurnav. Peame olema ettevaatlikud ja meeskonda mitte liiga palju survestama. Meil olid sel aastal mõned mehaanilised probleemid. Peame nende kallal tööd tegema. Midagi täielikult pole vaja muuta, aga kui kasutame võimalikult palju autosid, siis võivad asjad minna keerukaks,“ sõnas Millener.