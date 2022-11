IGAVENE TULI: mis salasõnumit kannab Messi ja Ronaldo malelahing?

Vaid päev enne Kataris alanud jalgpalli maailmameistrivõistluseid avaldas luksusbränd Louis Vuitton uue reklaami, kus brändi kohvril mängisid malet jalgpallistaarid Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Kui esimene neist pildi sotsiaalmeediasse postitas, kogus see kiiresti tähelepanu ja tänaseks on 40 miljoni „laigiga“ foto all üle 500 000 kommentaari.