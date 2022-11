Murdmaasuusatamises puhuvad muudatuste tuuled: suurem auhinnaraha ja rohkem MK-punkte

Varem kasseerisid MK-punkte 30 kiiremat suusatajat. „Jõuproovide iseloom muutub oluliselt. Sportlane peab sageli võistlustel osalema, kuid ei pea ilmtingimata võitma. Võib juhtuda nii, et MK-sarja üldkokkuvõttes saab esikoha sportlane, kes pole ühtegi võistlust võitnud,” ütles Soome ajalehele Iltalehti suusaekspert Reijo Jylhä.

Nii jätkub põnevust kauemaks. „Tuleb arvestada, et võidu eest makstakse rohkem auhinnaraha. Varem teenis võitja 10 000 Šveitsi franki, tänavu aga 15 000. Nüüd saab teise koha omanik kümne tuhat kätte,” osutab Jylhä suurenevale sissetulekule.

Soomlasest olümpiavõitjale ja maailmameistrile Iivo Niskanenile reform ei meeldi. „Vahed on väga väikesed, kui oled esimene või neljas. Muudatus toob kaasa pideva võistlemiskohustuse,” rääkis Niskanen Helsingis Soome suusaliidu pressikonverentsil.

„Muidugi motiveerib see muudatus võistluskarussellil ringi tiirutama, kuid see on omamoodi suur karistus, kui üks nädalavahetus vahele jääb,” võttis Niskanen teema lühidalt kokku.