EELVAADE | Horvaatia šokeeris neli aastat tagasi maailma. Kas tänavugi näkkab?

Koondise peatreener Zlatko Dalic lähenes käesolevale MM-tsüklile väga pragmaatiliselt: vana kaardivägi, kes Venemaal sai kaela hõbemedalid, võitles pileti välja ning siis sai rahvuste liigas võimaluse end tõestada noorem koosseis. Vaatamata koondise rivistuse tuulutamisele on seis kena: vaid üks kaotus viimasest 16 mängust. MMile eelnenud kontrollkohtumises alistati Andrej Kramarici väravast Saudi Araabia 1 : 0.

„Peame võtma asju mäng-mängult,“ hindas meeskonna võimalusi Marko Livaja. „Meie jaoks peab fookus olema Maroko mängul, kus tuleb endast anda 100 protsenti ja ma arvan, et siis on meil väga head võimalused korrata midagi lähedast Venemaal tehtule.“

Kuigi Maroko lõpetas nelja aasta taguse MMi oma alagrupi viimasena, oli ta sel positsioonil küllaltki ebaausalt, sest tegelikult näitas ta igati südikaid esitusi: 0 : 1 kaotused Iraanilt ja Portugalilt ning lõpetuseks 2 : 2 viik Hispaaniaga, kusjuures viimased said punkti kätte esimese üleminuti väravast.

Tänavuse turniiri eel on nad viis mängu kaotuseta ja tõusnud maailma edetabelis 22. kohale. Kuna viimased Aafrika rahvaste karikaturniirid on lõppenud kas 16 või kaheksa parema seas, võib siiski väita, et turniirimeeskonda väga Marokos pole.