Skalbi võtmine ja kaheksas mängija ehk Meeste karikavõistlustel selguvad finalistid

„Usun, et loositulemusena saime kolmest valikust siiski kõige soodsama vastase. Aga ega see samas liiga suuri emotsioone ka ei tekitanud, oleme ka varem Arcwoodiga hädas olnud ja aastaid tagasi ka karikavõistlustel neile alla jäänud. Nädalavahetuse formaadis on kõik kinni ühest matšist ning seal võib kõike juhtuda ja peame olema valmis selleks, et midagi lihtsalt ei tule. Õnneks saame kodupubliku ees mängida ning üldiselt on see meile kasuks tulnud. Loodetavasti tuleb ka see nädalavahetus „kaheksas mängija“ meid toetama," rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks.