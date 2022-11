Spordiklubid ei mahu Tartusse ära ning treeningaegadest on linnas kõvasti puudu

Võimlemisklubi Rütmika treener Liisel Perlin ütles, et alates sellest hetkest, kui tema treenerina alustas, on olnud suurtes spordisaalides treeningaegadega kitsas. Peamine põhjus on see, et kõik treeningud algavad sarnasel kellaajal ning hommikuti on lapsed ju koolis. „Mida vanemad on õpilased, seda hiljem saab nendega saalis alustada ja isegi esimese klassi õpilased üldiselt enne nelja trenni ei jõua,“ selgitas Perlin. Seetõttu ongi spordisaalides enne kella kolme vabu aegu uhkesti, sealt edasi aga kõik umbes.