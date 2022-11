HORVAATIA - MAROKO 0 : 0 | Kas talvine turniir tähendab väsinud pallureid?

Reaalsus on aga, et vahetult enne talvepuhkust kätte jõudnud tippvõistlus tähendab kurnatud mängijaid – näiteks Horvaatia koondis, kes peaks olema isegi märgatavalt noorenenud koondisega Marokost üle, ei suutnud luua piisavalt teravusi. Mürki ei julge võtta, aga kardetavasti on just puuduv paus klubidest koondisesse tuleku vahel põhjuseks, miks MMi tulemused on kas kindlad võidud või kammitsetud viigid.