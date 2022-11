SAKSAMAA – JAAPAN 1 : 2 | JÄLLE POMM! Samuraid lükkasid sakslased Argentiina ette seatud reha otsa

Jamal Musiala pidi mullu langetama otsuse. Saksamaal sündinud, kuid seitsmeaastaselt perega Inglismaale kolinud poolkaitsja võinuks rahvusvahelises jalgpallis esindada mõlemat riiki. Liisk langes sakslaste kasuks – alates 2019. aastast on Musiala kuulunud Müncheni Bayerni ridadesse.

19aastasena võeti ta MMile kaasa kui Euroopa kõige vingem teismeline – ja see on väga kange tiitel arvestades, et Saksamaal mängib ka Inglismaa koondises MMi väravaga alustanud Jude Bellingham. Ent kuigi mõlemad noored on väga hirmsas hoos, ei küündi britt päris Musiala 15 „resultatiivsuspunktini“ – sinna sisse on arvestatud nii löödud väravad kui ka resultatiivsed söödud.