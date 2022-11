EELVAADE | Tundrast lahkudes üles sulav Kanada ei tohiks Belgiale probleeme tekitada

Belgia jalgpallikoondis andis endast parima, et MMi eel endalt ootusi maha võtta, kui viimases kontrollmängus koperdati 1 : 2 Egiptuse otsa. Kui siia otsa lisada enda kohta mannetu esitus rahvuste liigas – kolm võitu, viik ja kaks kaotust, siis ongi küsimus, kas „kuldne põlvkond“ on juba oma viimase suurturniiri eel oma sära minetanud.

Valiksari läks Belglastel muidugi hästi, nagu Eesti vutifännid teavad. Kuus võitu, kaks viiki ja kindel otsepilet Katari.

Kanada suutis valiksarjas hakkama saada uskumatu tembuga: koondis, keda polnud MMil nähtud üle 35 aasta, lõpetas USA ja Mehhiko ees, saades kokku kirja kaheksa võitu, neli viiki ja kaks kaotust, lüües sealjuures enim väravaid ning lastes endale lüüa kõige vähem. Tõsi, väga palju sellest oli kinni koduväljakueelises – proovi olla Kariibi mere koondis, kes läheb varakevadel külma Torontosse palli taguma… Ei ole meeldiv! Võõrsil alistati vaid Honduras ja El Salvador, mis ennustab neile MMiks pigem selgelt autsaideri rolli.

Koondises endas seda aga ei tunnetata. Poolkaitsja Jonathan Osorio selgitas kodumaa meediale võistkonna meelsuse kohta: „Me ei looda enam. Me usume. Oleme väga enesekindlad. Tahame näidata, et oleme jalgpalliriik, et suudame parimatega konkureerida.“

Belglastel on neid maailma parimaid võtta kamaluga, kuid Romelu Lukaku ei kuulu nende sekka – ründetäht peab vigastuse tõttu vähemalt kaks esimest alagrupimängu vahele jätma. Sellegi poolest võttis Roberto Martinez Lukaku Katari kaasa – lootuses, et alagrupis suuremaid probleeme ei teki ja siis võiks meeskonna peamine ründejõud kohamängudes end kehtestada.

Oma peamise sihtmärgi puudumine nõuab suuremat leidlikkust Belgia mängujuhilt Kevin de Bruynelt, kel on tänavu Premier League’ist ette näidata üheksa väravasöötu. Üldse on ta Inglismaa kõrgliigas 224 matšis olnud käpp sees 155 väravas, mis on (kaitsjate jaoks) häirivalt kõrge resultatiivsus.

Kanadal on vastu panna Jonathan David, kes pole küll De Bruyne kaliibriga mängija, kuid ta on Prantsusmaa liigas Lille’i särgis tänavu 15 mänguga saanud kirja üheksa väravat ja kolm resultatiivset söötu – hiljemalt suvel ootab 22aastast ründajat kindlasti klubivahetus ja MM on hea koht, kus oma aktsiaid tõsta.