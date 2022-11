BELGIA - KANADA 1 : 0 | Südamed vallutanud Kanada jäeti tühjade pihkudega

Belgia, FIFA edetabeli teine meeskond ja nelja aasta tagune MM-pronks, pidi seekordset turniiri alustama kindla võiduga Kanada üle. 36-aastase vaheaja järel MM-finaalturniirile jõudnud kanadalased ei näidanud üles aga grammigi aupaklikkust ja kuigi Belgia sai lõpuks punktid, võitis Kanada südamed.

Erinevalt tavapärasest praktikast, kus eeldatavalt nõrgem võistkond valib kaitsva lähenemise ja jääb oma momente ootama – musternäidise on sel turniiril pakkunud nii Saudi Araabia kui ka Jaapan -, leidis Kanada, et parim kaitse on rünnak.