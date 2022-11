EELVAADE | Must hobune Šveits peaks Kameruni kindlalt alistama

See pole mingi üleliigne optimism või enda suureks puhumine – paljude ekspertide arvates on Šveits tõesti selle MMi üks potentsiaalseid suurüllatajaid, sest neil on piisavalt klassi ja kogemusi suurturniiridelt, et korda saata midagi suurt. Sealjuures alustatakse traditsiooniliselt tugevalt ehk Kamerunil ei pruugi siin mängus suuremat šanssi tekkida.