EELVAADE | Kas Suarezi veetav Uruguai haukab tüki Lõuna-Korea lootustest?

Uruguai on vanameistrite koondis – Luis Suarez on jätkuvalt võtmemängija ja Edinson Cavani pigem hädalahendus pingilt (ta alles taastub hüppeliigesehädast), aga kohe Lõuna-Korea vastu näeb platsil vanameister Diego Godini, sest Ronald Araujo alles taastub reieoperatsioonist.

Endine Uruguai ründetäht Diego Forlan hoiatas kodumaa meediale tänase mängu eel: „Esimene mäng on võtmetähtsusega, eriti kuna alagrupp on tihe ja järgmine kohtumine on Portugaliga, kes on minu arvates paremas hoos kui nad olid eelmisel MMil.“ Neljas koondis selles alagrupis on Portugal.

MMide ajaloos on enim väravaid Uruguai särgis löönud Oscar Miguez, kaheksa. Suarezil on sinnani minna veel üks tabamus.

Korea on konkreetselt kriisis: peatreener on tule all, tulemused pole kiita ja superstaar Son Heung-min läks enne turniiri katki – tegu on küll näovigastusega, ehk ta saab mängida, kuid tema vorm ja jaks on küsimuse all.