Kurlingunaiskond jõudis EMil suurest eesmärgist võidu kaugusele

Üheksandas voorus sundis Eesti naiskond vastast vaatamata viimase kivi eelisele võtma ühte punkti ja enne lõppvooru oli seis 9 : 8 Leedu kasuks. Mängu tulemuse otsustas kümnes voor, kus eestlannad võtsid kaks punkti.



Eesti sai B-divisjoni grupifaasis kaheksa võidu ja ühe kaotusega teise koha ning Leedu seitsme võidu ja kahe kaotusega kolmanda koha. See tähendab, et Eesti ja Leedu esindused kohtuvad omavahel homses poolfinaalis. Teises poolfinaalis hakkavad mõõtu võtma põhiturniiri võitnud Tšehhi ja neljanda koha saanud Sloveenia.



Eesti naiskonna eesmärk on jõuda kahe parema sekka, et pääseda järgmiseks aastaks Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni ehk kümne tugevama sekka.



Eesti naiskonnas mängivad EMil kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike. Eesti esindusvõistkond on tiitlivõistluseks treeninud šotlasest tipptreeneri Derek Brown juhendamisel, kes abistab naiskonda kogu võistluse vältel.