EELVAADE | Portugali ja Ghana lahingu eel ei maini me kordagi seda töötut tüüpi!

Portugalile on nimelt löödud viimase seitsme mänguga vaid kaks väravat.

Samas Ghana on samuti heas hoos: tänavune Aafrika rahvaste karikas läks küll aia taha, kuid nüüd on viimasest kaheksast mängust võidetud seitse, kusjuures võidu puhul on alati hoitud ka enda värav puhtana. Ainus kaotus saadi Brasiillastelt.