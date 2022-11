EELVAADE | Favoriidikoormat kandev Brasiilia on viimased 40 aastat alati alagrupi võitnud

15 on üldse vinge number – mitte ainult pole nad MMil alagrupis nii kaua olnud kaotuseta, ka üldse viimases 15 matšis pole kaotust mekitud. Seda siis Copa America finaalis Argentiinale alla jäämise järel. Viimased seitse mängu on võidetud väravate vahega 26 : 2.

Brasiilia on jalgpalli MMi ajaloos ainus koondis, kes jõudnud igale finaalturniirile ja alates 1982. aastast on alati lõpetanud alagrupi esikohal. Tiitlivõite nagu teada, on kirjas viis: 1958, 1962, 1970,1994 ja 2002. Kaks korda on ka finaalis kaotatud, 1950 ja 1998.