URUGUAI – LÕUNA-KOREA 0 : 0 | See on unelaul, kõigile kes täna tööl käisid*

Kui vaadata mängupilti, siis oli H-alagrupi esimeses mängua Uruguai Lõuna-Koreast üle. Aga see on nagu avastada ühes sokipaaris mõlemas auk ja siis rõõmustada, et üks on vähemalt teisest väiksem. Mängu peale ei pidanud kumbki väravavaht tegema ainsatki tõrjet.