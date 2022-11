PORTUGAL – GHANA 3 : 2 | Ronaldo täitis miinimumprogrammi, aga võit tuli ülinärviliselt

Kahjuks ei saa me kunagi teada, milliseks oleks kujunenud see mäng ilma Ronaldota. Porgugal on varemgi turniiri avamängudes hätta jäänud, aga võimalik, et ilma vananeva superstaarita olnuks nende ründejoonised loovamad ja võit olnuks vähem kangutatud. Aga selle fakti vastu enam ei saa: Cristiano Ronaldo on esimene mees, kes löönud värava viiel MM-finaalturniiril!