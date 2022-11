Iraani peatreener ründas ajakirjanikke: maailmas on teisigi probleeme

See mäng lõppes Iraanile 2 : 6 saunaga. Reedel ootab ees teine kohtumine, avamatšis USAga viigistanud Walesiga. Enne mängu astus Iraani peatreener Carlos Queiroz koos meeskonna ründetähe Mehdi Taremiga meedia ette, kus neilt päriti ka meeleavalduste kohta. Treeneri vastus polnud sõbralik…

Queirozile ei meeldinud, et Egiptuse juurtega BBC naisajakirjanik Shaimaa Khalil küsis Taremilt, kes on ühismeedias avaldanud varasemalt meeleavaldajatele toetust, kas jalgpalluril on sõnum võimu vastu protestivatele Iraani naistele. Pärast pressikonverentsi võttis Queiroz ajakirjaniku pragamiseks ette.

„Miks te ei küsi teistelt peatreeneritelt?“ uuris Queiroz. „Miks te ei küsi [Inglismaa koondise juhendajalt Gareth] Southgate’ilt: „Mida te arvate Inglismaa ja USA kohta, kes jätsid Afganistani ja kõik sealsed naised üksi?““

Peatreenerilt küsiti küsimus ka teise nurga alt: kas tema hinnangul on läänemaailma meedial üldse õigus selliseid küsimusi pärida. Portugallane vastus kõlas, et muidugi on, tema ülesanne on anda õigeid vastuseid.

„Laske neil mängu mängida,“ palus ta oma mängijate nimel. „See on see, mida nad tahavad. Mängida Iraani rahva nimel. Mängijad ei ole toetajate vaenlased. Teha neist ainsad inimesed, kes peavad teile vastama inimeste murede kohta kõikjal maailmas – te ei saa siin kohtunikud olla. Minu arust ei ole see aus. Ma usun, et on aeg küsida kõigilt teistelt treeneritelt ja mängijatelt muude murede kohta maailmas ja ma usun, et neid muresid eksisteerib.“

Taremi ütles omalt poolt, et Iraani koondises pole mingit sundi hümni laulda. Ta lisas: „Ma ei saa midagi muuta. Tuhanded minusugused inimesed ei saa midagi muuta.“