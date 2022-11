Kameruni koondise peatreener ülistas vastastele võidu toonud ründajat: olen tema üle uhke

Song puhus Embologa pärast mängu juttu. Ajakirjanikele märkis Song, et ta õnnitles Šveitsi koondise 25aastast ründajat.

„Me tunneme teineteist, ta on minu väike vend,“ alustas Kameruni loots seejärel kiidulaulu. „Me helistame teineteisele tihti ja ma tahtsin teda õnnitleda. Selles pole midagi valet. Kuigi oleme erinevates meeskondades, ei tähenda see seda, et me ei saa vennad olla.“

Song lisas, et vaatamata tulemusele on tal hea meel, et Embolo lõi MMil värava.

„Olen tema üle õnnelik ja uhke. Ta on Šveitsi koondises ja muidugi ma tahaks, et ta oleks minu tiimis, kuid selline on elu,“ nentis Song.

Kameruni peatreeneri ja Šveitsi ründaja soojad suhted tulenevad asjaolust, et Breel Embolo sündis Kameruni pealinnas Yaoundés, kust siirdus kuueaastaselt koos emaga Euroopasse, esmalt Prantsusmaale ja sealt Šveitsi. Mägise riigi kodakondsuse sai Embolo kaheksa aastat tagasi ning nüüdseks on tema kontol Šveitsi koondise särgis 60 mängu ja 12 väravat. Kuus aastat Saksamaal Schalke ja Mönchengladbachi klubides pallinud Embolo siirdus selle hooaja eel Prantsusmaa kõrgliigasse AS Monaco ridadesse, kelle eest on olnud hüvas vormis, kui on läänud 15 mängus seitse väravat.