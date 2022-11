AVAVOORU JÕUJOONED | Vaprad asiaadid, Argentina kiuste paremini alustanud lõunaameeriklased ja Euroopa häbiplekk Saksamaa

Jalgpalli-MMil on kõik 32 koondist oma esimese etteaste ära teinud ning täna jätkatakse alagruppides A ja B juba teise vooru kohtumistega. Mõistagi on turniir alles noor, kuid siiski saab tulemusi teatud mustrisse asetades aimu, millised need maailma jalgpalli jõujooned praegu on.