Siil Sonicu mäng ei olegi halb? „Sonic Frontiers“ on seeria uus standard

Olen tihti naljatavalt küsinud, et kas kunagi tuleb mõni hea Siil Sonicu mäng või mitte ja verivärske „Sonic Frontiers“ on siin, et fänne üllatada positiivselt. Sinine ja ülikiire Sonic ei vaja tutvustamist, sest täna ei ole tegemist enam ainult videomängu karakteriga. Sonic on viimaste kinokassade tõeline hitt ja erinevad animatsioonid on televaatajate suured lemmikud.