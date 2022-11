Jälle Ruka MK veerandfinaalis kepi murdnud Marko Kilp: see pole nii suur intriig kui Saksamaa ja Argentina kaotused

Kevadel ületreenitusega hädas olnud Kilbi täit potentsiaali me avaetapil teada ei saanudki, sest ta murdis veerandfinaalis enne lõpulaskumist suusakepi. Täpselt nagu kaks talve tagasi. „Mul oli see meeles,“ märkis Kilp telefonitsi Õhtulehele. „Hoidsin väliskurvi ja vaatasin, et ei paneks kellelegi keppi ette. Viimane tõuge, kepp läks. Midagi teha ei ole. See pole nii suur intriig Saksamaa kaotus Jaapanile [jalgpalli MMil] või Saudi Araabia võit Argentina üle. Nende kõrval suht köömes.“