MK-hooaja tugeva tulemusega avanud Kristjan Ilves: rabistan hüppemäel liiga palju

Potentsiaalne poodiumikoht jäi hüppemäele, kus Ilves lendas sõna otseses mõttes nulltuulega 131,5 meetri kaugusele. Koos stiili ja poomikompensatsiooniga andis see 144,7 punkti ning 5 km suusasõiduks kuuenda stardikoha. Päeva pikima õhulennu teinud Ryota Yamamoto sai lähte 59 sekundit varem.

Ilves, kelle edu valemisse on suurepärane suusahüpe kirjutatud rasvaste tähtedega, märkis pärast võistlust, et on hüppemäel pisut hädas. „Kõige rohkem häirib, et ma ei saa jalga tööle. Hüpe pole vaba. Loodetavasti suudan leida mõned nõksud, praegu on rabistamist liiga palju,“ arutles ta, kuid lisas, et vaatamata sellele õnnestus teha viisakas hüpe.