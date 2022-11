IRAAN – WALES 2 : 0 | Kuidas see meeskond sai avamängu 2 : 6 kaotada?!

Iraani koondis sai MMi avamängus häbistava 2 : 6 paki Inglismaalt, ja see tähendas seda, et kui nad teises mängus Walesile kaotanuks, võinuks nad kohvrid kokku pakkida. Ent eriti teisel poolajal väsimatult, et mitte öelda metsikult rünnanud iraanlased kirjutasid tabelisse hoopiski 2 : 0 võidu ja tegid seisu alagrupis enam kui intrigeerivaks. Iraanlaste väravad sündisid muuseas minutitel 90+8 ja 90+11!