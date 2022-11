AMETLIK: Rally Estonia on neljandat aastat järjest FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp

Ta lisas: „Rally Estonia näol on tegemist suure kogupereüritusega, mis toob aastas ligikaudu 10 miljonit eurot majanduslikku mõju ja jõuab WRC All LIVE vahendusel rohkem kui 800 miljoni silmapaarini üle maailma. Lisaks kohapealsele emotsioonile kogub Eesti igal aastal veelgi enam tuntust innovatiivse riigina, kuhu reisida ja investeerida. Eestlased on maailmas jäänud silma ja teeninud tunnustuse kui uuendusmeelsed ning professionaalsed suurvõistluste korraldajad.

Selle tee avasid aastaid tagasi Otepää suusatamise maailmakarika etapi korraldajad ja tore on tõdeda, et Eestisse on tulnud ja tuleb veelgi suuri spordiüritusi juurde. Rally Estonia kõrval on tipptegijatena maailmas hinnatud Ironman, Tallinna maraton, tänavu korraldatud laskesuusatamise MK-etapp Otepääl ning Tallinn Open WTA turniir ja paljud teised spordivõistlused. Lisaks on rõõm tõdeda, et 2027. aastal võisteldakse Eestis laskesuusatamise maailmameistritiitlitele.