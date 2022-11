KATAR – SENEGAL 1 : 3 | Väravaarve avanud peoperemeestest saab ülisuure tõenäosusega aegade viletsaim võõrustaja

Lisaks on sisuliselt kindel, et Katari koondisest saab aegade viletsaim võõrustaja. Ajaloo jooksul on vaid ühe korra lõppenud korraldajamaa meeskonna turniir alagrupi järel: 2010. aastal sai Lõuna-Aafrika Vabariik võidu, viigi ja kaotusega Uruguay ja Mehhiko järel kolmanda koha. Nad kogusid neli punkti – juba praegu on kindel, et seda saldot katarlased ei korda ega ületa, ent puhtteoreetiline šanss kaheksandikfinaali pääseda on neil olemas. Tõsi, see võib lõplikult kustuda juba täna õhtul – ja üsna tõenäoliselt kustubki –, kui vastamisi lähevad Holland ja Ecuador.