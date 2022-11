Brasiilia sai MMil kaks tagasilööki

„Pidasime vajalikuks teha MRT-uuringud, et mängijate vigastustest täpsemaid andmeid saada. Tulemused näitasid, et Neymaril on vigastus parema hüppeliigese külgmises sidemes, lisaks väike luuturse. Danilol on vigastus vasaku hüppeliigese mediaalses sidemes. Mängijad jätkavad raviga. Väga tähtis on jääda rahulikuks, hindame nende seisundeid igapäevaselt, et meil oleks võimalikult palju informatsiooni ning saaksime teha nende põhjal parimad otsused. Saame juba öelda, et kaks mängijat jäävad järgmisest matšist kõrvale, kuid nad jätkavad raviga eesmärgil turniiri jooksul terveks saada,“ vahendas Lasmari sõnu CNN.