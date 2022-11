VIDEO | Vigastuspausilt naasnud LeBron James aitas Lakersi võidule

Seejuures juhis Lakers kohtumist algusest lõpuni, pisut enne poolajapausile minekut oli nende edu korraks isegi 20 punkti. Kolmas veerandaeg, mis on Darvin Hami hoolealustel olnud käimasoleval hooajal probleemiks, kaotati aga 20 : 34. Kui mängida jäi pisut vähem kui 11 minutit, tabas Isaiah Roby kolmese, vähendades San Antonio kaotusseisu kolmele punktile. Siis viskas Lakers aga 11 punkti järjest ning hoidis seejärel turvalist edu matši lõpuni.

„Päris hea oli taas tiimikaaslastega väljakul olla, pisut mängida ja aidata neil võita,“ lausus 37aastane James NBA kodulehe vahendusel. Ta lisas, et võib mängida ka laupäeval, kui samad meeskonnad kohtuvad San Antonios uuesti. „Väga tõenäoline, et mängin. Puhkasin just kaks nädalat. Minuga on kõik hästi,“ lisas ääremängija.