TUNEESIA – AUSTRAALIA 0 : 1 | 12 aasta järel võidu teeninud austraallaste lootus elab

Seejuures oli see Austraaliale rohkem kui 12aastase vahe järel esimeseks MM-võiduks – 2010. aastal alistati Lõuna-Aafrikas tulemusega 2 : 1 Serbia. Nüüd on neil võimalus jõuda ka kaheksandikfinaali, mida on varem suudetud vaid korra, 2006. aastal. Selleks piisaks neile viimases alagrupivoorus Taaniga tõenäoliselt viigist. Tuneesia edasipääs tundub praegusel hetkel ebareaalne: neil on kirjas üks punkt, viimases voorus minnakse vastamisi valitseva maailmameistri Prantsusmaaga.

Austraallaste võiduvärava löönud Duke pühendas tabamuse oma pojale Jaxsonile. „Rääkisin oma pojaga, kui valituks osutusin. Pidin uskuma, et suudan skoorida. Ütlesin oma pojale, et jagan seda hetke temaga. See oli väike J, mis tähistab tema nime esimest tähte. Ma pole seda veel näinud, aga kuulsin, et ta näitas mulle seda staadionil vastu. See on hetk, mis jääb mulle elu lõpuni väga eriliseks,“ vahendas Austraalia sangari mängujärgseid sõnu BBC.