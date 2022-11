Himma suusatas Ruka MK-l teist päeva järjest karjääri parima tulemuse: „Täitsin välja mõeldud plaani perfektselt!"

Kui eile saavutas ta klassikasprindis 24. koha, siis tänasel eraldistardist 10 km klassikadistantsil nihutas Himma piiri 20. kohani.

Seejuures liugles Himma tugevas tõusvas joones, sest poolel võistlusmaal hoidis ta alles 46. kohta (+38,6 sekundit liider Calle Halfvarssonile). Ilmselt oli abiks 30 sekundit hiljem startinud ning kuuenda koha saanud norralane Erik Valnes, kelle tuules rühkis Himma suurema osa teisest 5 km pikkusest ringist.

„Vorm on hea. Täitsin välja mõeldud plaani perfektselt nagu eile eelsõidus. Juba selle üle on ülihea meel. Alustasin kontrollitult, aga kindlasti mitte aeglaselt. Teadsin, et suudan juurde panna. Teise ringi alguses tuli Valnes tagant ja teadsin, et kui suudan tema järgi ära hoida, siis ei saa halb sõit tulla,” rääkis Himma telefonitsi Õhtulehele.