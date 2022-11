FIFA algatas Serbia koondise „šovinistliku käitumise“ pärast uurimise

Nimelt levib sotsiaalmeedias foto, mis on tehtud Serbia koondise garderoobis enne mängu Brasiiliaga, kus on kujutatud Serbia riigi kontuur koos Kosovo aladega, kuigi see on tänaseks iseseisev riik. Lisaks on lipul serbiakeelne kiri „Ei alistu“.

Sellele reageerisid Twitteris nii Kosovo jalgpalliliit kui ka kultuuri- ja spordiminister Hajrulla Çeku, kes nimetasid seda häbiväärseks ja ksenofoobseks.

Kosovo jalgpalliliit ja olümpiakomitee esitasid vastavalt FIFA-le ja rahvusvahelisele olümpiakomiteele kaebuse. FIFA on kinnitanud, et nende distsiplinaarkomitee algatas Serbia jalgpalliliidu suhtes uurimise.

„See on vastuvõetamatu, et sellisele tegevusele järgneb vaikus,“ teatas Kosovo jalgpalliliit. „Nõudsime FIFA-lt, et nad järgiksid oma reegleid ja karistaksid Serbia jalgpalliliitu oma agressiivsete tegude eest, mis on jalgpalli väärtustega vastuolus. Selline šovinistlik käitumine ei kuulu spordivõistluste juurde.“