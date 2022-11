VIDEO | LeBron tegi hooaja parima mängu, aga Westbrook koksati veriseks

Kodumeeskonna suurim punktitooja oli Keldon Johnson 26 silma ja 10 lauaga. Üle 20 punkti viskasid veel Devin Vassell ja Tre Jones. Spursi seis on aga sant mis sant – kaheksa mängu jutti võiduta, kusjuures kodusaalis on edu mekitud tänavu 11 matšist vaid kolmel korral.

Peatreener Gregg Popovichil jagus vaatamata raskele seisule oma mängijatele kiidusõnu: „Minu arvates olid nad suurepärased. Olen nende üle uhke. Nad lihtsalt mängivad edasi. Vahet pole, mis on seis, kes on või ei ole mängus, on nad äraütlemata treenitavad ja pingutavad tõega, et täita meie seatud sihte. Olin täna õhtul elevil ja uhke.“