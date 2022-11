LÄKSID LIPU KALLALE! Ameeriklased tegid enne mängu Iraaniga huvitava muutuse

Muidugi pole USA ja Iraani vastasseis oodatud üksnes sportlikel põhjustel, vaid tegu on kibedate rivaalidega ka geopoliitikas. Üldse on Iraan praegu maailm kullipilgu all, sest riigis toimuvad juba mitmendat kuud massimeeleavaldused naisi anastavate riietumisreeglite vastu. Hukkunute arv on 450 ringis.

Iraani koondis on üldiselt paistnud silma väärt aktsioonidega kodumaa naiste kaitseks ja avamängus Inglastega, mis 2 : 6 võideti, keelduti kollektiivselt hümni laulmast. Samas enne teist matši Walesiga anti häälele vaba voli ning võideti lõpuks 2 : 0. Ka võidu üle juubeldati, mis kodukandis pahameelt tekitas, sest valdavalt on sealsed jalgpallurid loobunud meeleavalduste tõttu igasugusest väravate tähistamisest.

Nii nagu iraanlased on muutnud oma käitumist, on ka nende viimased vastased ameeriklased kohendanud oma lähenemist neisse. USA alustas MMi 1 : 1 viigiga Walesi vastu ja alaliit postitas Instagrami ülevaate alagrupitabelist.

Märkate vahet? Vahepealse paari päevaga on Iraani lipp taandunud tavaliseks trikolooriks, sealt on kadunud islamiriigi embleem.

Iraani meeleavaldused on Katari MMil üldse väga kuumaks teemaks, sest võõrustajad on näidanud üles selget toetust Iraani režiimile – alates sellest, et turniirile sõita soovinud spordiajakirjanike viisad tühistati iraanlaste palvel kuni keeldudeni viia tribüünile Iraani naisi toetavaid plagusid. Lisaks olla Kataris igal mängul kuni 7000 „kultuuriagenti“, režiimimeelset pealtvaatajat, kes said turniirile tasuta tuusiku, et seal „õiget“ meelsust näidata.