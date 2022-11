Ilves langes hüppemäel esikümnest välja, murdmaamehed taas kahekesi punktidel

Kahevõistlejate l oli Rukal kavas tihe programm. Reedel peeti viiekilomeetrise suusasõiduga võistlust, kus kuuendana rajale saanud Ilves säilitas kohta. Laupäeval oli kavas 10 kilomeetrit suusatamist ja see võistlus läks Ilvesel untsu: 17. koht mäel ja lõpuks 30. rajal. Pühapäeval ootas ees Ilvese-suguseid häid hüppajaid soosiv ühisstart, kus esmalt läbiti 10 km suusarajal ning alles siis roniti hüppemäkke.

Ilvese sooritus suusarjal oli oivaline – murdmaadistantsil keegi eest sõita ei suutnud ja lõpuks mahtusid 19 parimat meest 10 sekundi sisse. Ilves ületas finišijoone seitsmendana, 4,9 sekundit võitjast Jarl Magnus Riiberist maas. Teine on suusasõidu järel norrakas Jens Luraas Oftebro 0,8 sekundit koondisekaaslase järel. Vahed olid aga nii olematud, et võitja määras see, kes mäel kõige paremini tuule tiibadesse saab.