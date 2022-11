ARVUSTUS | ÕNNESTUNUD JA ÕUDNE: „Devil in Me“ lõpetab hooaja sarimõrvari H. H. Holmesi mõrvahotelliga

„Devil in Me“ on värskelt ilmunud Bandai Namco ja Supermassive Games koostöös valminud The Dark Pictures seeria neljas mäng. See on ühtlasi ka esimese hooaja viimane, mille eelmised lood on „Man of Medan“ (2019), „Little Hope“ (2020) ja „House of Ashes“ (2021). Iga mäng kestab umbes kuus tundi, kuid need on mõeldud uuesti mängimiseks.

„Devil in Me“ on lõpuks see puhas õudukas, klassikaline pimedas kompamine, täis ehmatust ja ebamugavust. Reaalne mõrvar ja reaalne oht ning läbimõeldud narratiiv suuremate vigade vältimiseks.

„Devil in Me“ näitab palju brutaalseid ja eriti veriseid viise suremiseks ning mõni jätab templi igaveseks mällu. Üks krõpsuv hääl on praegu peas ühest konkreetsest momendist ja see pole tore mälestus, kuid selline see žanr juba on.