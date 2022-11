Eesti suusatajad püstitasid elu tippmarke. Kas see on millegi ilusa algus?

Positiivsed märgid ilmnesid juba reedel, kui Marko Kilp ja Martin Himma jõudsid kahekesi klassikasprindis veerandfinaali ning said lõpuks vastavalt 27. ja 24. koha. Tõsi, 29aastane Kilp on peaaegu igal talvel olnud Rukal tubli, ent 23aastase Himma jaoks oli see midagi uut. Varem oli ta MK-tasemel sprindi kvalifikatsioonist edenenud vaid korra, kaks talve tagasi Dresdeni linnas.

Nädalavahetus tõestas, et noormees ongi uuel tasemel. Laupäeval sõitis Himma eraldistardist 10 km klassikadistantsil välja taas karjääri parimat tähistava 20. koha ning pühapäeval püsis 20 km vabatehnikas jälitussõidus viimase tõusuni 15. koha konkurentsis. Selleks teravust siiski ei jätkunud, esialgu kolmandana lõpetanud rootslase Calle Halfvarssoni diskvalifitseerimise järel läks kirja 22. koht.

Mõlemal distantsil nihutas elu parimat tulemust ka Alvar Johannes Alev (29), kes vahetas laupäevase 33. koha pühapäeval 20. koha vastu (muide, Halfvarssoni disklahv tagas Alevile auhinnaks 200 eurot). Tugev areng, sest enne oli tema MK-sarja tippmark 40. koht. Jah, Venemaa suusatajad ei tohi Ukrainas toimuva sõja tõttu võistelda, aga neil olnuks kuus stardikohta.