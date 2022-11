Belgia meedia materdab De Bruynet: keegi võiks mehe ärkvele raputada!

Belgia jalgpallikoondise 0 : 2 kaotus Marokole ajas Belgia meedia ahastusse. Tõepoolest, FIFA edetabeli teine riik ja eelmise MMi pronksimeeskond seisab silmitsi reaalse võimalusega, et alagrupist nad edasi ei pääsegi – kuigi enne turniiri algust kõlas hääli, et nüüd on Belgia „kuldsel põlvkonnal“ viimaks aeg ka midagi suurt võita.